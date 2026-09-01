Un vecino de nuestras sierras que se dejó fotografiar

Siempre estuvieron en la zona, aunque parece que ahora se los suele ver más seguido: un vecino de Colonia San Miguel envió esta imagen de un gato montés no muy lejos de su casa.

Parecido al gato doméstico, de un tamaño algo superior, manchas negras en todo el cuerpo, pero el color de fondo, generalmente castaño, varía de región en región: en el norte del país lo común es un pardo amarillento y más al sur el manto es grisáceo.

Habita en numerosos ecosistemas, como estepas de los Andes australes, las Pampas, las estepas patagónicas, el Gran Chaco y se alimenta principalmente de roedores, pequeños lagartos e insectos, y ocasionalmente ranas y peces.