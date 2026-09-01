Entró a robar al depósito judicial con un menor de 12 años



Este lunes fueron aprehendidos un joven de 21 años y un adolescente de 12 luego de intentar robar en el depósito judicial, ubicado en Calle 116 y Amparo Castro.



Según la información oficial, personal de Motopolicías fue alertado por el Centro de Monitoreo sobre un robo en proceso en el predio.



Al llegar constataron que dos personas habían ingresado luego de derribar una parte del cerco perimetral de cemento e intentaron llevarse una caja con herramientas y un amortiguador de motocicleta.



Ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, donde luego el menor de edad fue entregado a su progenitor.



Se iniciaron actuaciones caratuladas como “robo infraganti delito” con intervención de la UFI 17.

