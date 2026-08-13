Por unanimidad se aprobaron diversos proyectos en el HCD

Este jueves 13 de agosto se llevó a cabo la décima sesión ordinaria del período 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría en el recinto de sesiones ubicado en el Centro de Convenciones Olavarría (CCO), donde fueron aprobados proyectos de ordenanza, resolución, comunicación y pedidos de informes impulsados por los distintos bloques políticos.

Entre las iniciativas sancionadas se encuentra un proyecto de ordenanza presentado por el bloque La Libertad Avanza mediante el cual se establece la adhesión del Municipio de Olavarría a la Ley Nacional N° 27.674 y a la Ley Provincial N° 15.403, que establecen el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.

Asimismo, por iniciativa de todos los bloques políticos, el Concejo Deliberante aprobó una resolución que declara "Vecina Destacada" a la bombera voluntaria María de los Ángeles Bevacqua, en reconocimiento a su participación en la ayuda humanitaria brindada en Venezuela.

En materia educativa y cultural, se aprobaron dos proyectos de resolución presentados por el bloque de la Unión Cívica Radical. Uno de ellos declara de interés legislativo municipal la realización de los Juegos Deportivos de Escuelas Secundarias Rurales y el otro reconoce el 25° aniversario de la Biblioteca Popular Coty Laborde.

Por su parte, el bloque Fuerza Patria impulsó una resolución que declara de interés legislativo municipal el XVI Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de Educadores y Educadoras que Hacen Investigación desde la Escuela y el V Encuentro de la Red de Investigación Participativa Aplicada a la Renovación Curricular.

Durante la sesión también fue aprobada una comunicación presentada por el bloque UCR solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la realización de auditorías energéticas en edificios públicos provinciales ubicados en el partido de Olavarría.

Además, el cuerpo aprobó un pedido de informes de los bloques PRO y Juntos por Olavarría referido a la Licitación Pública N° 16/26 para una nueva concesión del servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura", y otro pedido de informes del bloque La Libertad Avanza solicitando información sobre la designación de Gabriel Marcelo León en la Subsecretaría de Gestión y Control de Obras Públicas.

Finalmente, fueron aprobados dos proyectos de comunicación presentados por el bloque Fuerza Patria. El primero manifiesta la preocupación del Concejo Deliberante por la falta de transferencia de fondos nacionales a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría.

El segundo expresa preocupación por el incumplimiento y la subejecución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos por parte del Gobierno Nacional.