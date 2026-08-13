Este jueves 13 de agosto se llevó a cabo el cambio de titular en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría.

A partir de esta modificación, la dependencia quedó a cargo de la Oficial Principal María de los Ángeles Vega, quien hasta el momento se desempeñaba como segunda jefa de la Subcomisaría de Hinojo.

Vega asumió en reemplazo de la Oficial Principal María Laura Barraza, quien al momento del acto se encontraba haciendo uso de licencia médica.

La ceremonia estuvo encabezada por el Comisario Lucas Rodríguez, subjefe de la Jefatura Departamental de Seguridad Olavarría.