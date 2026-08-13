María Bevacqua fue declarada vecina destacada por el HCD



En el marco de la 10ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante realizada este jueves por la mañana, la bombera voluntaria María Bevacqua fue declarada Vecina Destacada.



La presentación del proyecto estuvo a cargo del concejal Marcelo Pethes, quien comenzó por resumir lo sucedido en Venezuela y explicar qué es la brigada USAR ARG-13 que viajó a aquel país para rescatar a las víctimas atrapadas bajo los escombros. Asimismo, dio un minucioso detalle de la formación profesional de Bevacqua y las importantes tareas que ha realizado como voluntaria.



“En el primer pedido de ayuda humanitaria internacional por parte de Venezuela fue convocada una vecina nuestra. Ella es María de los Ángeles Bevacqua, nacida en Olavarría, de profesión docente, mamá de dos hijos, quien ingresó a la fila del cuerpo activo allá por el año 2011 y hoy es suboficial ayudante” repasó el edil.



“Es un orgullo para la comunidad de Olavarría contar con personas tan entrenadas” valoró Pethes, quien mencionó que en la ciudad hay otros 6 brigadistas igual de preparados que Bevacqua, aunque ciertas cuestiones administrativas hicieron que solo ella pudiera viajar en representación de nuestra ciudad.



Al cierre de su alocución, el edil aclaró que “acá no se festeja nada y obviamente nos unimos al dolor de todo el pueblo venezolano y hoy también al pueblo colombiano, que esta semana ha sufrido una desgracia similar”.



Luego de la votación, que salió aprobada por unanimidad, María fue invitada a decir unas palabras frente al cuerpo deliberativo.



“Les agradezco mucho este reconocimiento y coincido con Marcelo cuando él dice que no celebramos nada. Cuando uno vuelve de Venezuela viene triste porque siente que no hizo nada, realmente somos un granito de arena en una playa. Yo siento que faltó mucho por hacer, no porque haya faltado voluntad sino porque es tan gigante todo que no sé cuándo el pueblo va a poder recuperarse de esto” manifestó.



“Justo pasa lo de Colombia y nos remueve un montón de cosas” añadió, y contó al respecto que aquel país no requirió asistencia de los equipos internacionales pese a que las brigadas estaban en alerta ante un posible llamado.



“Fue una experiencia importante, dolorosa. Agradezco a mi equipo, desde la provincia de Buenos Aires viajamos 30 personas y me hubiera gustado que estén acá hoy para recibir este reconocimiento” manifestó María para finalizar y agradeció también a su familia por el apoyo incondicional.