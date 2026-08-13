Derrota en Bahía Blanca para la Selección de Olavarría

El representativo Sub15 de la Liga de Fútbol de Olavarría completó su segunda presentación en la competencia organizada por la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y sumó una nueva derrota.

La Selección de Olavarría cayó 3 a 0 ante la Liga del Sur y, en condición de visitante, sumó su segunda derrota en la Zona. Teo Barros, Lucio Riaño y Galo Martínez anotaron los goles para los locales en el duelo disputado en la cancha de Liniers.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Dardo Siebel quedará libre y volverá a competir el 26 de agosto en Tres Arroyos en el inicio de los desquites.