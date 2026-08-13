LLA inauguró sede partidaria con presencia olavarriense

Libertad Avanza inauguró oficialmente su nueva sede partidaria en la ciudad de Buenos Aires, en un acto que contó con la presencia de importantes referentes nacionales del espacio, entre ellos Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem.

La jornada reunió a dirigentes y representantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de consolidar el espacio de La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos políticos.

En representación de Olavarría, estuvo presente Celeste Arouxet, referente local de La Libertad Avanza, quien participó del encuentro junto a dirigentes y militantes del espacio.

Según manifestaron desde el espacio político, "la inauguración de esta nueva sede representa un nuevo paso en la organización territorial de La Libertad Avanza y en la construcción de una estructura política que continúa expandiéndose en todo el país".

Del evento participaron además el dirigente Juanes Osaba y legisladores nacionales y provinciales como Lilia Lemoine, Juliana Santillán, Santiago Santurio y Agustín Romo, entre otros militantes y dirigentes.