Policiales

Nueve hospitalizados por un incendio en el edificio de Moreno y Dorrego

El incidente se produjo en una habitación el octavo piso alrededor de las 2 de la mañana y debieron actuar 5 dotaciones de bomberos y una treintena de personas.

Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 08:22

Por Redacción


Nuevamente el edificio Sky View (como aconteció en 2023), ubicado en la esquina de Moreno y Dorrego, fue escenario de un incendio este viernes alrededor de las 2 de la mañana, que requirió la presencia de 5 dotaciones y alrededor de 30 bomberos.

El incidente se inició por un cortocircuito en una habitación del octavo piso, afectó por lo menos a otras tres habitaciones y, como consecuencia del humo provocado por la combustión, varias personas fueron ingresadas al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.


Según informes oficiales, a las 2:16 se recibió en el nosocomio un llamado por un incendio en el edificio céntrico y fueron enviadas para su cobertura 4 ambulancias, que debieron atender a 9 adultos y 3 menores de edad.

Este medio consultó con fuentes hospitalarias a las 8 de la mañana y acabada de quedar hospitalizada una novena persona con síntomas de asfixia.

En el lugar hubo un amplio despliegue que incluyó bomberos, policía, personal de salud y de Defensa Civil.

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