Nueve hospitalizados por un incendio en el edificio de Moreno y Dorrego



Nuevamente el edificio Sky View (como aconteció en 2023), ubicado en la esquina de Moreno y Dorrego, fue escenario de un incendio este viernes alrededor de las 2 de la mañana, que requirió la presencia de 5 dotaciones y alrededor de 30 bomberos.



El incidente se inició por un cortocircuito en una habitación del octavo piso, afectó por lo menos a otras tres habitaciones y, como consecuencia del humo provocado por la combustión, varias personas fueron ingresadas al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.



Según informes oficiales, a las 2:16 se recibió en el nosocomio un llamado por un incendio en el edificio céntrico y fueron enviadas para su cobertura 4 ambulancias, que debieron atender a 9 adultos y 3 menores de edad.



Este medio consultó con fuentes hospitalarias a las 8 de la mañana y acabada de quedar hospitalizada una novena persona con síntomas de asfixia.



En el lugar hubo un amplio despliegue que incluyó bomberos, policía, personal de salud y de Defensa Civil.