Racing logró un amplio triunfo en el inicio de la fecha

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició la 13° fecha en el Parque Olavarría con triunfo local.

El “Chaira” derrotó 91 a 58 a Pueblo Nuevo y sumó su 10° victoria en el certamen liguista. Nicolás Lorenzo con 24 puntos fue el goleador del partido.

Inobjetable triunfo logró el elenco dirigido por Matías Orlando para seguir líder del certamen, aprovechó la rotación y la bajísima efectividad de su rival de turno para controlar de principio a fin las acciones.

El aporte goleador de 11 de los 12 jugadores que sumaron minutos, el gran nivel de los juveniles y el estreno de Sandoval con la camiseta racinguista fueron mucho para el “Lobo” que fue fiel a sus ideas, pero tuvo una noche esquiva con el aro y no bastó el aporte goleador del siempre vigente Nicolás Lorenzo.

La 13° fecha del certamen se cerrará en la noche del viernes con tres partidos en la Ciudad.

Síntesis Racing – Pueblo Nuevo:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Serantes, S. y Carusso, M.

Racing (91): Ciuffetelli (8), Larregina (6), Dieser Cataldi (17), D´Alessio, S. (9), Alonso, G. (9) -Fi- D´Alessio, F. (0), Yaben (5), Díaz Herrera (4), Delgado (12), Sandoval (11), Pietrafesa (8), Cuadrillero (2). DT- Matías Orlando

Pueblo Nuevo (58): Barsi (2), Dupin (7), Lorenzo (24), Vázquez (11), Alberca (4) -FI- Delfino (0), Alonso, R. (0), Sánchez (3), Gisler Diorio (0), Conte Velasco (7), Carballo (0), Toledo (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 25 – 18; 52 – 30; 71 – 41 y 91 – 58