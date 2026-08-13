Racing presentó a su plantel para el Torneo Federal Sub15

Racing confirmó su participación en el Torneo Federal Sub15 que organiza el Consejo Federal y en la tarde de este jueves, se realizó la presentación oficial del proyecto, el plantel y la indumentaria que utilizarán durante el segundo semestre.

Mientras en la Primera División Masculina sigue el armado del plantel para el estreno en el Torneo Regional Amateur, la categoría Sub15 Femenina se prepara para enfrentar a Racing de La Madrid en el certamen federal.

Encabezado por Hugo Fayanas, presidente “Chaira” y el acompañamiento de Ricardo Hoffmann, presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, Mario Giacomasso, máximo responsable del fútbol y Juan Lascioli, DT del equipo se realizó el acto de presentación.

“Hay que darle manija a las categorías formativas y hoy estamos dando un gran paso”, fueron las palabras de Hugo Fayanas que además agradeció “al grupo de trabajo del fútbol femenino que dona su tiempo por la estrellita”.

Por su parte, el presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría confirmó que “desde la Liga acompañamos estos proyectos porque son un desafío muy grande” y destacando la participación del juvenil equipo en certamen provincial agregó: “Racing tomó una decisión política de equiparar el femenino y el masculino y ojalá sea algo que copien los otros clubes porque es el camino”.

Las “Chairas” que tendrán su presentación el venidero 22 de agosto en condición de visitante ante Racing de La Madrid tendrán en el banco a Juan Lascioli que sostuvo: “La idea es seguir sumando experiencia y las chicas se lo toman como jugadoras de Primera y eso nos reconforta”.

“El fútbol femenino es muy importante en este club”

El DT de la “Estrellita” aseguró que el “objetivo que tenemos es llegar a jugar contra los equipos de Mar del Plata, pero participar es muy importante”.

Por último, Mario Giacomasso agradeció el trabajo del equipo de trabajo y aseguró que dentro del proyecto está la participación en el Torneo Regional Amateur con la Primera División, “pero sino será el año que viene será el otro porque sabemos que tenemos un plantel joven, muchas de estas chicas que jugarán en Sub15 ya juegan en Primera”.