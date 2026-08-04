Opiniones en el HCD de los cambios a la Ley de Tierras que se tratan este jueves

El tratamiento este jueves en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y en particular la flexibilización para la extranjerización de tierras, parece un tema muy alejado de los vecinos y vecinas de Olavarría, pero como cada artículo que se trata en el edificio del Congreso de la Nación a la corta o a la larga afectará a cada uno de los ciudadanos de este país.



A pocas horas de tratamiento del polémico proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei, concejales de las distintas bancadas del HCD se pronunciaron sobre este texto que ha despertado reacciones en los más diversos sectores.



El concejal de la UCR Francisco González se mostró “en contra de la derogación de la actual ley de tierras y la extranjerización del territorio nacional. Fue la Unión Cívica Radical en el 2011 la que favoreció en el diálogo y en la consiguiente aprobación de la vigente ley de tierras, la cual limita la compra por parte de extranjeros de tierras en el territorio nacional y principalmente delimita en qué lugares puede ser, que no deben ser cerca de cursos de agua ni de las fronteras”.



“Sostenemos que es necesario seguir defendiendo el territorio. El Gobierno muestra un doble discurso: por un lado muestra un falso nacionalismo y por el otro impulsa leyes de este tipo, en las cuales pretende perder soberanía o pretende que nuestro país vaya cediendo tierras a grandes poderes económicos extranjeros, por lo cual obviamente estoy en absoluto desacuerdo” añadió.



Sobre el punto específico de la extranjerización de tierras, González dijo que está “esperando -obviamente- que los senadores que dicen representar a la Unión Cívica Radical respeten la defensa histórica del territorio nacional que ha promovido siempre nuestro espacio político. Así que estaremos atentos, observando cuál va a ser el comportamiento en esta nueva sesión”.



En un sentido parecido se expresó el titular de la bancada oficialista en el HCD, Federico Aguilera: “Le pusieron ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, pero detrás de ese nombre engañoso se esconde un proyecto que viene por nuestra tierra, por el agua, el litio y por los recursos estratégicos de la Argentina”.



“Esta iniciativa no busca modernizar la legislación, ni brindar mayor seguridad jurídica. Busca eliminar las barreras que hoy protegen nuestros bienes estratégicos, facilitando su concentración y extranjerización” cuestionó el presidente del bloque de Unión por la Patria.



“No es un proyecto para corregir: en su esencia representa una cesión de soberanía y una entrega del patrimonio nacional. Javier Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro. Con esta ley va un paso más allá: pone en riesgo la propia Nación” advirtió.



Marcelo Petehs, concejal del partido libertario, señaló que “de aprobarse el último acuerdo el próximo jueves se eliminará el tope del 15 % para pasar a un tope que prohíba la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del 25 %, y la operatoria será monitoreada, vetada o aprobada por cada provincia, dejando así sin efecto la regulación anterior donde era potestad nacional”.



“Esta iniciativa para nada pone en juego la soberanía nacional. Solo busca generar inversiones extranjeras y facilitar el ingreso de dólares a las arcas nacionales” opinó.



“Es similar a lo utilizado por otros países más avanzados que geopolítica que el nuestro. Lo considero una buena medida, máxime teniendo en cuenta el acuerdo de todos los bloques luego del trabajo en comisiones como se viene avizorando, lo que implica que hay consenso de todos los arcos políticos” consideró Petehs.



También fue consultado el bloque del PRO, cuyo líder Ezequiel Galli forma parte del gobierno del presidente Javier Milei, y como en cada casa de índole nacional evitaron pronunciarse al respecto.