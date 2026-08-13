Volvió la acción en el Torneo Regional Pampeano B para el “Bata”

En el Parque Guerrero, Estudiantes completó una nueva presentación en el Torneo Regional Pampeano B y sumó una nueva caída.

El “Bata” recibió a Universitario de Bahía Blanca por la sexta fecha del Torneo Regional Pampeano B, en Intermedia y Primera División y en ambas categorías fue caída.

Previamente, la jornada había iniciado con la presentación de la M18 ante Remo B por el Torneo Súper8 de Juveniles de la UROBA y fue con contundente triunfo.

Los resultados:

M18:

CAE 66 – 0 Remo

Intermedia:

CAE 26 – 27 Universitario

Primera:

CAE 7 – 28 Universitario

Fuente: prensa CAE