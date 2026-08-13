Volvió la acción en el Torneo Regional Pampeano B para el “Bata”

En el Parque Guerrero, Estudiantes completó una nueva presentación en el Torneo Regional Pampeano B y sumó una nueva caída.
El “Bata” recibió a Universitario de Bahía Blanca por la sexta fecha del Torneo Regional Pampeano B, en Intermedia y Primera División y en ambas categorías fue caída.
Previamente, la jornada había iniciado con la presentación de la M18 ante Remo B por el Torneo Súper8 de Juveniles de la UROBA y fue con contundente triunfo.
Los resultados:
M18:
CAE 66 – 0 Remo
Intermedia:
CAE 26 – 27 Universitario
Primera:
CAE 7 – 28 Universitario
Fuente: prensa CAE