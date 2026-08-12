Vilanova baja la persiana después de 80 años de trayectoria



“Liquidación total por cierre. 50% off” se lee en la vidriera de la óptica Vilanova, en Vicente López 2937, donde aún quedan algunos lentes en exhibición.

La persiana metálica está baja y la luz apagada. El negocio, fundado a fines del año 1946, y que fue pionero en óptica y contactología, cierra sus puertas de manera definitiva.

Tres generaciones de la familia Vilanova pasaron por él: primero fue Melchor, que luego de recibirse de óptico inició el comercio, Rubén (más conocido como Jorge) que se sumó en los años 70 como profesional y Mariana, su hija, que también se formó en óptica y estuvo a cargo del negocio hasta este punto.

El comercio quedó ligado a la historia de la Ciudad y al automovilismo. Los memoriosos recuerdan que cuando la radio era la única manera de seguir las competencias del Turismo Carretera y Carburando (Radio Rivadavia) era el gran referente de las transmisiones, la de Óptica Vilanova se convirtió en una de las publicidades emblemáticas de aquellas jornadas de domingo.

"Confirmado: sus anteojos son de Vilanova, suficiente y aprobado": en sus comienzos, la frase fue recitada por la voz de Alberto Solari y, posteriormente, por la recordada dupla Ferrari–López, que durante décadas tuvo a Eduardo “Cacho” González Rouco como una de las voces típicas de las transmisiones.

El aviso lleva a una época dorada del Turismo Carretera, cuando las “cupecitas” eran protagonistas de las pistas y los pilotos locales, como los hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi, escribieron páginas inolvidables en la historia de la categoría. El vínculo Carburando – Vilanova se extendió hasta casi el final del equipo en transmisiones radiales.

Rubén Daniel Vilanova, "Jorge", falleció el 28 de junio de 2021

Según la nota publicada en junio de 2017 por el diario El Popular, “Jorge, además de su labor profesional en óptica y contactología fue un reconocido deportista, con la particularidad muy infrecuente que se destacó en el fútbol Chaira de Racing y en básquet Bataraz de Estudiantes, llegando a ser jugador de seleccionado”.

“Esta variedad de actividades, a las que se les puede adicionar la actividad en colombofilia y en pesca les dieron a los Vilanova un cúmulo de vinculaciones y amigos en los más diversos lugares de la ciudad, por lo que la óptica era y es un lugar muy querido desde lo afectivo y lo profesional”, remató.