Bahía Blanca: los chocó el tren, los arrastró 100 metros y salieron ilesos

Este martes, cerca de la medianoche, una formación ferroviaria por causas que aún son materia de investigación, embistió a un auto y los arrastró 100 metros antes de detenerse por completo. El hecho ocurrió en Bahía Blanca y ambos ocupantes del vehículo resultaron ilesos.



El choque se produjo sobre calle Nicolás Pérez en la intersección ferroviaria de Polidoro Coulin, donde la máquina principal de la formación, impactó contra un Ford Fiesta que iba ocupado por dos hombres identificados como Mario Marcelo Silguero de 28 años de edad y Alejandro Sebastián Fernández de 29, quienes pudieron salir por sus propios medios, pese a la naturaleza violenta del siniestro.



Personal de Defensa Civil de la localidad se hizo presente y no se requirió la asistencia médica de la ambulancia. En el lugar también estuvo Policía Federal y Personal de la empresa Ferroexpreso procedió a las tareas de liberación de las vías para la posterior reanudación de la circulación. Los motivos del incidente no fueron esclarecidos.



Fuente: La Nueva

