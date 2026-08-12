El Municipio advierte nuevamente sobre intentos de estafas

Ante el conocimiento de reiterados intentos de estafa registrados en las últimas horas, desde el Municipio solicitan a la comunidad extremar las medidas de precaución y no brindar datos personales, bancarios, contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería.

La modalidad detectada es de personas que se comunican telefónicamente haciéndose pasar por personal del Hospital Municipal, vacunatorios, áreas de Salud o incluso del Ministerio de Salud. Asimismo, también se han registrado casos de personas que aseguran pertenecer al área de Licencias de Conducir.

En estos contactos, los estafadores pueden solicitar datos personales, información bancaria, claves, códigos de verificación o cualquier otro dato confidencial con diferentes excusas, como supuestos turnos o actualizaciones de registros o datos.

Ante esta situación, se recuerda que el Municipio de Olavarría no solicita datos personales, claves, códigos de seguridad ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

Desde el Municipio indicaron que las únicas comunicaciones que están realizando son mediante Whatsapp enviados desde la línea 2284 739296, y en las últimas semanas se han referido a la regularización de deuda y jornadas del Programa Barrio x Barrio. Además, aclararon, que se trata de mensajes puramente informativos, ya que no se requieren códigos o datos personales.

Ante cualquier duda sobre una comunicación recibida, se recomienda cortar el contacto y verificar la información exclusivamente a través de los canales oficiales del Municipio.