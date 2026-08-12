Desde la UP Nº 27 entregaron bloques y contenedores para instituciones

En los últimos días desde la Unidad 27 de Sierra Chica se fabricaron y entregaron mil bloques de hormigón y contenedores de residuos para instituciones comunicas y escolares de Olavarría.



Las tareas se desarrollaron en la Unidad 27, bajo la dirección de Natalia Medina, como parte de los programas de inclusión sociolaboral del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) destinados a personas privadas de la libertad.



Detallaron que las mil unidades de bloques, de 20x20x40, se entregaron divididos en dos tandas y se destinarán a instituciones pertenecientes al Consejo Escolar de Olavarría, como respuesta a la solicitud cursada por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad de Olavarría, Pablo Di Uono.



La labor fue ejecutada por personas privadas de la libertad bajo la modalidad de Orden de Trabajo, avalada por la Subdirección General de Trabajo Penitenciario.



De la misma manera, en los talleres de Herrería, Chapa y Pintura de la Unidad 27 se elaboraron diez contenedores de residuos a partir de tambores metálicos, que, luego, el Polo Productivo entregó también Secretaría municipal para su uso en diversas entidades comunitarias de Olavarría.



Con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena, el Polo Productivo Sierra Chica, a cargo de Sebastián Martin, a través del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, conducido por Gastón Collado junto a la secretaria de Coordinación, Vanesa Bahl, coordinó con éxito la entrega de los materiales para construcción y mobiliario urbano.

