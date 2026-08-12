Ferro sumó dos refuerzos: Suárez y Alfaro son “Carboneros”

El plantel de Ferro Carril Sud continúa con su preparación y este miércoles contó con dos nuevas caras en el entrenamiento realizado bajo las órdenes de Rubén Istillarte.

El defensor Juan Suárez y el volante Giovani Alfaro -llegaron por intermedio del ex jugador Carbonero Diego Córdoba- ya trabajan bajo las órdenes de Rubén Istillarte junto con el resto del plantel.

Suárez viene de jugar durante los últimos años en las divisiones formativas de Talleres de Córdoba, donde completó buena parte de su formación futbolística y Alfaro realizó inferiores en Sarmiento de Junín, luego pasó por Argentino de Rosario donde formó pare del plantel de Reserva y viene de disputar el Federal Amateur con Paraná de San Nicolás.

De esta manera, Istillarte sumó dos alternativas al plantel, mientras Ferro continúa con sus trabajos de preparación y termina de darle forma a su equipo para los próximos compromisos, el Torneo Regional Amateur y la competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría donde tuvo un estreno con goleada.