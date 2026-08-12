El Concejo Deliberante sesionará con una agenda cargada de debates

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría llevará adelante este jueves 13 de agosto su 10ª Sesión Ordinaria, con una agenda que incluye proyectos de resolución, de comunicación y pedidos de informes presentados por los distintos bloques que integran el cuerpo legislativo.

Uno de los expedientes que se destaca es el impulsado por los bloques políticos que integran el HCD para declarar como vecina destacada a la bombera voluntaria María de los Ángeles Bevacqua, en reconocimiento a su participación en acciones de ayuda humanitaria en Venezuela.

Por su parte, el bloque UCR presentará dos proyectos de resolución. Uno de ellos propone declarar de interés legislativo municipal el 25° aniversario de la Biblioteca Popular Coty Laborde, mientras que el segundo busca reconocer la realización de los “Juegos Deportivos de Escuelas Secundarias Rurales”.

En tanto, Fuerza Patria impulsará una resolución para declarar de interés legislativo municipal el XVI Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de Educadores y Educadoras que realizan investigación desde la Escuela y el V Encuentro de la Red de Investigación Participativa Aplicada a la Renovación Curricular.

Pedidos de informes y gestiones

La sesión también tendrá entre sus temas distintos pedidos de informes y comunicaciones dirigidos al Departamento Ejecutivo y a organismos provinciales.

Desde la UCR se solicitarán gestiones ante el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para la realización de auditorías energéticas en edificios públicos provinciales ubicados en el partido de Olavarría.

Por otro lado, el bloque La Libertad Avanza presentará una comunicación referida a la suspensión del programa “MESA” hasta el 31 de enero de 2027.

Además, desde el mismo espacio se solicitará información al Departamento Ejecutivo sobre Gabriel Marcelo León, ante la Subsecretaría de Gestión y Control de Obras Públicas.

Otro de los expedientes está relacionado con el servicio de hemodinamia del Hospital Municipal. Los bloques PRO y Juntos por Olavarría solicitarán informes sobre la Licitación Pública 16/26, destinada a llevar adelante una nueva concesión del servicio.

Reclamos por fondos nacionales

Finalmente, Fuerza Patria presentará dos comunicaciones vinculadas al financiamiento de instituciones y a la distribución de fondos nacionales.

Una de ellas manifiesta preocupación ante la falta de transferencia de fondos nacionales a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría.

El otro expediente expresa preocupación por el incumplimiento y la subejecución de fondos derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos por parte del Gobierno nacional.