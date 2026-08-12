Olavarrienses completaron sus experiencias CAB en el CeNARD y el Dow Center

Representantes de las entidades olavarrienses fueron convocados a participar de diferentes instancias del Plan de Desarrollo Federal y fue con nutrida presencia.

Durante el transcurso de la pasada semana, Pilar García Maroa fue parte de un Campus Regional U15 Femenino que tuvo lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y reunió a 35 jugadoras de las zonas Centro y Sur.

A lo largo de las jornadas, el staff de profesional CAB trabajó sobre aspectos técnicos, tácticos y físicos, con especial énfasis en el desarrollo individual de cada deportista y en la incorporación de conceptos colectivos propios de la identidad de juego de las Selecciones Nacionales.

Por otro lado, durante dos días, clubes olavarrienses afiliados a la Asociación de Básquet de Olavarría aportaron deportistas para el primero de los campus destinados para jugadores y jugadoras de las categorías 2010, 2011 y 2012 que la CAB organizó para el mes de agosto.

Luca Marín (categoría 2010), Mateo Neuville (2010), Lucas Etchevarne (2011), Agostina Chantiri (2011), Máximo Andes (2012), Sebastián Garcés (2010), Ciro Arramón (2011) y Bautista Corinaldesi (2012) participaron de las actividades a cargo de Mauro Polla, Gonzalo Gómez y Cristian Santander en el Dow Center que reunió representantes de Bahía Blanca, Olavarría y BASO.