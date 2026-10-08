“LLA cuestiona aumentos de entre 2 y 6 mil pesos pero calla ante los tarifazos del 2000% en los servicios”



Desde el bloque de concejales del oficialismo local cuestionaron el proyecto presentado por La Libertad Avanza sobre la actualización de las tasas municipales y señalaron el contraste con los aumentos de los servicios públicos registrados durante la gestión del Gobierno nacional del mismo espacio político.



La actualización del 14,58% de la Tasa de Servicios Urbanos implicará, para buena parte de los hogares de Olavarría, un incremento mensual de entre $2.000 y $6.000, dependiendo de la zona en la que se encuentre cada inmueble.



“Detrás de esos recursos se encuentran servicios que el Municipio debe sostener diariamente, como la recolección de residuos, el barrido, la limpieza, el mantenimiento urbano, la conservación de espacios verdes y el cuidado de los espacios públicos” sostuvieron los ediles de Fuerza Patria.



En ese sentido, remarcaron que el aumento de las tasas debe analizarse en un contexto de incremento permanente de los costos de funcionamiento y de fuerte deterioro de los ingresos de las familias.



El contraste con los aumentos nacionales



Consideraron los concejales oficialistas que el planteo libertario genera una comparación inevitable con lo ocurrido durante la gestión del Gobierno nacional.



“Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los servicios públicos acumularon aumentos de hasta 2.071% en el gas, 1.442% en el transporte, 544% en el agua y 393% en la electricidad, mientras que los salarios registrados aumentaron 268% en el mismo período. A esto se suma el incremento de los combustibles, que entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 acumuló una suba del 301%” expresaron al respecto.



Y señalaron que el impacto se siente directamente en los hogares: una proporción cada vez mayor de los ingresos debe destinarse a luz, gas, transporte y combustible, reduciendo el dinero disponible para alimentación, salud, educación y otras necesidades básicas.



Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, en septiembre de 2026 la canasta de servicios públicos representó el 14,6% de un salario promedio.



El deterioro de los ingresos también se refleja en el nivel de endeudamiento de las familias. A julio de 2026, la morosidad de los créditos familiares alcanzó el 13% en el sistema financiero y el 33,9% en el sistema no financiero, frente al 2,5% y 7,3%, respectivamente, registrados en noviembre de 2024.



A la vez, durante el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de la población y la indigencia al 7,5%, mientras que el desempleo promedió el 7,9%.



Los sectores más vulnerables también sufrieron el impacto. Según los informes económicos citados, la jubilación mínima con bono registró una caída real interanual del 5,3%, la Tarjeta Alimentar perdió un 6% de su poder adquisitivo y los programas sociales acumularon una reducción real interanual del 24,7%.



El impacto también llega a Olavarría



El escenario nacional tiene su correlato en la economía local. Según los datos relevados, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 desaparecieron 31.342 empresas y 434.126 empleos registrados en el país.



En Olavarría, la situación se expresa en el cierre de fábricas históricas como Losa y FABI, despidos en distintas industrias y la crisis que atraviesan actividades como la minería y la construcción, con impacto directo sobre cientos de familias y sobre el movimiento económico de la ciudad.



En este contexto, el planteo apunta a discutir qué servicios se financian con las tasas municipales y cuáles son los costos que debe afrontar el Estado local para sostenerlos.



Un ejemplo concreto es el contrato con Transportes Malvinas, cuyo costo, según la información proporcionada por el Municipio, supera la totalidad de lo recaudado mediante la Tasa de Servicios Urbanos, por lo que debe ser complementado con otros recursos municipales.



Esto implica que los fondos provenientes de las tasas no alcanzan por sí solos para cubrir el costo de determinadas prestaciones y que el Municipio debe recurrir a otras fuentes de financiamiento para garantizar su continuidad.



“La discusión también tiene que contemplar el costo de los servicios”



“Discutir los recursos municipales es legítimo y necesario. Pero esa discusión también tiene que contemplar el costo de los servicios, las necesidades de los vecinos y las consecuencias que la situación económica nacional está teniendo sobre nuestra ciudad”, expresaron desde el bloque Fuerza Patria.



En esa línea, señalaron que sostener los servicios públicos, conservar los espacios verdes, mantener los espacios públicos y garantizar el funcionamiento cotidiano de la ciudad constituye una responsabilidad central del gobierno municipal, especialmente en un contexto económico que exige administrar recursos escasos con máxima responsabilidad.

