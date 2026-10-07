Árbitros de Saladillo para el duelo entre Argentinos y Racing

El Consejo Federal dio a conocer las designaciones arbitrales para los cruces de playoffs del Torneo Regional Amateur y, en el caso del único representante olavarriense en la segunda instancia, habrá una cuaterna de la Liga de Saladillo.

La Chaira visitará a Argentinos de 25 de Mayo este domingo desde las 17:30, en el encuentro de ida de la serie correspondiente a la segunda fase del certamen.

Gonzalo Speranza será el encargado de impartir justicia y estará acompañado por Nathanael Lettieri y Julia Cáceres, quienes se desempeñarán como asistentes. Matías Ledesma, en tanto, será el cuarto árbitro.

El conjunto olavarriense comenzará así una nueva instancia del Regional Amateur, con el objetivo de conseguir un buen resultado como visitante y definir la serie en casa. La revancha se disputará el domingo 18 de octubre en el estadio Buglione Martinese.

Cabe recordar que Estudiantes, el otro representante de la Liga de Fútbol de Olavarría que continúa en competencia, ya tiene asegurado su lugar en la tercera fase.

