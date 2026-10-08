Médicos bonaerenses denuncian precariedad laboral de PAMI

En medio de un panorama complejo para los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) con respecto a la cobertura de salud, el Colegio de Médicos bonaerenses alertó por la situación de precariedad laboral que atraviesan los prestadores del organismo.

La institución manifestó su respaldo a los reclamos que sostienen médicos de cabecera y odontólogos a cargo de la atención diaria de los afiliados del PAMI que, aseguró, enfrentan un escenario marcado por aranceles insuficientes, crecientes costos de funcionamiento y condiciones de trabajo que dificultan la continuidad de las prestaciones.

“Los valores actuales de las cápitas y honorarios no acompañan la evolución de los costos necesarios para sostener los consultorios, entre ellos alquileres, insumos, personal administrativo y servicios”, señalaron desde el Colegio, y reclamaron medidas urgentes ante la crisis que atraviesa la obra social, que afecta la calidad de atención de los adultos mayores.

En este sentido, desde la entidad recalcaron que la falta de una recomposición adecuada pone en riesgo la permanencia de profesionales y, consecuentemente, la disponibilidad de atención médica de proximidad para jubilados y pensionados. “El sistema de salud no puede sostenerse sobre la precarización de quienes lo integran, cuando las condiciones para ejercer la medicina se deterioran, también se deteriora la calidad y la accesibilidad de la atención que reciben los pacientes”, destacaron en un comunicado.

Reclamos de soluciones al PAMI

La institución también exigió la normalización del funcionamiento de los efectores, con provisión adecuada de medicamentos, insumos e infraestructura, y la convocatoria a una mesa de diálogo con las autoridades del PAMI, los organismos nacionales competentes y las entidades médicas.

Este escenario que plantea la entidad se da en medio de reiterados reclamos de los afiliados como son turnos cada vez más espaciados para con los médicos de distintas especialidades y serias dificultades para los tratamientos odontológicos.

En ese sentido, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) llevó a cabo a fines de septiembre la suspensión de turnos programados por 72 horas -mantenimiento de urgencias únicamente- tras considerar insuficiente el incremento otorgado por PAMI. (Fuente: DIB)