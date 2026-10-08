Los no docentes de la Unicen iniciaron un paro por 72 horas

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) comenzaron este miércoles un paro de actividades, que se extenderá hasta este viernes inclusive. La medida fue ratificada por la Asociación de Trabajadores no Docentes de la Unicen (Atuncpba) dentro del plan de lucha que viene sosteniendo este sector.

“Estamos en este marco de plan de acción, tenemos también muchas reivindicaciones a nivel Universidad que no son atendidas y todo agrava la complejidad de la situación” marcó Diego Deboer, secretario general de Atuncpba.

En este contexto, el dirigente de Atuncpba se refirió a la continuidad de la protesta: “Estamos en estado de alerta, planteando también algunas cuestiones con respecto a cómo vamos a seguir para adelante después de la Quinta Marcha Federal que va a ser el día 15”.

“Es muy complicado el momento y los trabajadores estamos analizando permanentemente cuáles son las medidas que tenemos que ir tomando a raíz de este incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Milei y el deterioro principalmente salarial” denunció.

Deboer extendió el reclamo puertas para adentro de la Unicen. “Necesitamos que la Universidad nos atienda y nos contenga. Este también es un mensaje para los que gobiernan la Universidad, porque la comunidad universitaria la conforman todos los claustros y pareciera ser no docente es un estamento menor, por decirlo de alguna manera” dijo.

“Tienen que empezar a entender el mensaje de que nosotros también estamos complicados, que somos parte de la comunidad universitaria de la que tanto se habla” añadió.

A junio el salario básico de un trabajador no docente era de 837.000 pesos en la categoría inicial, a lo que se podría sumar una garantía salarial “en negro”. Entre las peticiones, Atuncpba exige la eliminación de sumas no remunerativas y no bonificables tal cual lo manifiesta la última cautelar.

“Con estos números el 60% de los no docentes están debajo la línea de la pobreza, eso es contundente, inevitablemente cierto y necesariamente verdadero” enfatizó el dirigente gremial.