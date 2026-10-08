Habilitaron la venta de entradas individuales y plateas anticipadas para la 23ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore



A partir de este jueves, los asistentes tienen la posibilidad de elegir entre el acceso general al campo o la compra de ubicaciones en plateas para el escenario mayor Horacio Guarany. La entrada individual habilita la estadía durante toda la jornada y el acceso completo al predio de la Sociedad Rural, incluyendo las jineteadas, el paseo de artesanos, las peñas y la grilla de espectáculos principales.



Precios de las entradas individuales y plateas



Los valores oficiales fijados para la venta anticipada son los siguientes:

* Viernes: $40.000 por persona.

* Sábado: $50.000 por persona.

* Domingo: $50.000 por persona.



Para quienes deseen presenciar el certamen y las actuaciones musicales desde un asiento numerado, se dispusieron tres sectores de plateas:

* Platea Central: $40.000 por persona.

* Platea Lateral A: $30.000 por persona.

* Platea Lateral B: $30.000 por persona.



Se aclara que el ticket individual da acceso al predio y a los shows, pero no incluye la participación en los sorteos.



Canal oficial de venta digital y medios de pago



La comercialización anticipada de las entradas por día y las plateas para el público general se realiza exclusivamente de forma digital a través de la plataforma Ticket 10. No se habilitaron otros canales digitales ni puntos de reventa para esta modalidad.



El sistema permite abonar mediante tarjetas de débito, tarjetas de crédito y las principales billeteras virtuales. La medida busca facilitar la organización de los espectadores que se trasladen desde distintas provincias del país.



Continuidad de la rifa oficial y prioridad para sus compradores



La venta de la Rifa Oficial del Festival continúa desarrollándose a través de los canales habituales. Cada cartón incluye dos entradas válidas para las tres jornadas completas y mantiene el derecho a participar por más de $100 millones en premios.



La rifa se puede adquirir mediante:

* Atención presencial: Galería Vicente López, Local 9 (Vicente López 2865) y en la sede de Moreno 2658.

* Vendedores oficiales autorizados por la organización.

* Plataforma web oficial: festivalolavarria.com.ar.



Respecto a la compra de plateas, la organización ratificó que los adquirentes de la rifa conservan su prioridad para la compra presencial durante el mes de enero. Para ello, se reservaron las primeras filas del sector. Una vez concluida la venta presencial de enero, las ubicaciones de las primeras filas que pudieran quedar vacantes se sumarán al sistema web al día siguiente.

