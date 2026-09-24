El HCD realizó la decimotercera sesión ordinaria



Este jueves se llevó a cabo la decimotercera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Olavarría, en la que se aprobaron proyectos de resolución y se presentaron distintos pedidos de informes vinculados a temas de interés para la comunidad.



Entre los proyectos abordados, el bloque Fuerza Patria impulsó la declaración de Interés Legislativo Municipal del trabajo que realiza la Unidad Canina de Búsqueda y Localización Olavarría (U.C.B.L.O.). Su responsable, Juan Manuel Fernández, explicó a los ediles el trabajo ad honorem que llevan adelante sus integrantes, la utilidad de la unidad en distintas situaciones de emergencia y los proyectos previstos a futuro.



También se declaró de Interés Legislativo Municipal el 1° Encuentro del Grupo de Apoyo a Familiares y Cuidadoras de Personas con Alzheimer y otras demencias, que se desarrollará el 29 de septiembre. La licenciada Belén Pacheco destacó la importancia de generar conciencia sobre estas enfermedades y detalló el trabajo que se viene realizando en Olavarría.



Otro de los proyectos aprobados declaró de Interés Legislativo Municipal la campaña “Octubre Rosa - Que no se nos olvide cuidarnos”. Representantes de LALCEC Olavarría compartieron con los concejales el trabajo que desarrolla la institución y las distintas actividades de prevención previstas para octubre.



Asimismo, se declaró de Interés Legislativo Municipal el proyecto “Mi Primer Promo”, que se realizará el próximo 4 de octubre en el Parque Avellaneda.



Durante la sesión también se presentaron distintos pedidos de informes. El bloque La Libertad Avanza solicitó información al Departamento Ejecutivo Municipal sobre las obras de adecuación pluvial realizadas en la ciudad, mientras que el Partido Libertario requirió detalles sobre las medidas de control y prevención para evitar el estacionamiento de vehículos dentro del Parque Cerrito.



Por su parte, los bloques PRO y Juntos por Olavarría solicitaron información respecto del uso de la tarjeta de crédito institucional autorizado mediante el Decreto N° 1997/26.



La UCR presentó dos pedidos de informes: uno referido a las filtraciones de agua registradas en el Jardín de Infantes N° 912 “San Ignacio de Loyola” y otro relacionado con el inicio del período de inscripción para la residencia de escuelas rurales del Partido de Olavarría.

