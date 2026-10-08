Ni cielo despejado, ni temperaturas primaverales por varios días

El pronóstico extendido del tiempo para Olavarría no ofrece expectativas alentadoras, ni cielos inmaculados como podría esperarse para esta época del año -por lo menos- a una semana vista.

En lo que respecta a este jueves que amaneció lluvioso se espera una máxima de 14 grados, lluvias aisladas durante la mañana, lloviznas por la tarde y nublado en horas de la noche.

Este viernes se presentará con una mínima de 9 grados, una máxima de 13, nublado la mayor parte de la jornada y posibilidad de lloviznas en horas de la tarde.

El pronóstico para el sábado anuncia lluvias aisladas durante toda la jornada, con marcas térmicas que oscilarán entre 8 y 14 grados.

No hay expectativas de un domingo primaveral: se anuncia una mínima de 11 grados, una máxima de 16 y cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, aunque sin pronóstico de lluvias.

Como bonus track, un informe sobre el pronóstico del tiempo en la ciudad de 25 de Mayo, donde se presentará Racing este domingo en el inicio de la segunda fase del Torneo Federal, en particular por los efectos que podría generar el agua sobre el pésimo estado del campo de juego de Argentinos.

Sobre aquella ciudad se esperan lluvias este viernes y el sábado, por lo cual las condiciones del terreno podrían aún empeorar teniendo en cuenta lo que padecieron en sus recientes presentaciones El Fortín, Loma Negra y Estudiantes.