Arrancaron los Play-Off del Torneo Oficial con triunfo "Chaira"

El certamen anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con las instancias de eliminación y fue con festejo para Racing.

El “Chaira” venció 95 a 78 Chacarita en el Parque Olavarría en el primero de los partidos de los Cuartos de Final. Sebastián D´Alessio con 24 puntos fue el goleador del cotejo.

El ganador de la Etapa Regular fue amplio dominador de las acciones en su gimnasio y controló las acciones en los cuatro parciales para quedar a un triunfo de las “Semis”.

Por otro lado, el duelo entre Pueblo Nuevo y Sport Club Trinitarios que también debía jugarse en la noche del miércoles fue suspendido.

La actividad continuará el viernes en el Maxigimnasio del Parque Guerrero cuando Estudiantes reciba a Deportivo Argentino.

Síntesis Racing – Chacarita:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros:

Racing (95): Cuadrillero (12), Santana (1), Larregina (14), D´Alessio, S. (24), Alonso (17) -FI- D´Alessio, F. (0), Rebolo (0), Díaz Herrera (2), Oronoz (3), Ciuffetelli (4), Pietrafesa (18). DT- Matías Orlando

Chacarita (78): González (4), Grimaldi (11), Encinas (23), Migliazzo (20), Castronuovo (4) -FI- López (3), Pioli (12), Peralta Vilela (1), Urrutia (0). DT- Martín Encinas

Parciales: 26 – 17; 55 – 43; 72 – 62 y 95 – 78