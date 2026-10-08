Un auto chocó contra un árbol que cayó sobre la Ruta 74



Un auto quedó abajo de un árbol este miércoles en la Ruta 74 y afortunadamente no hubo heridos de gravedad.

El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 220, en sentido de circulación Benito Juárez - Tandil.

El vehículo es un automóvil Chevrolet Classic que era conducido por Edgardo Adrián Bancala, oriundo de Villa Cacique, acompañado por una mujer y dos menores de edad, domiciliados en Merlo.

El auto colisionó contra una planta de eucalipto que cayó sobre la ruta, debido a la inclemencia climática de este miércoles en toda la región.



En el lugar trabajo personal de Seguridad Vial Tandil, Bomberos Tandil y Defensa Civil.

Los ocupantes del vehículo fueron trasladados a los nosocomios de nuestra ciudad, donde se estableció que presentaban lesiones menores y posteriormente, fueron dados de alta.

Tras las tareas de remoción del árbol, desde Vial Tandil se informó que la cinta asfáltica liberada y el transito circula con normalidad.