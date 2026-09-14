Guaminí: murieron tres pescadores y un guía



Tres pescadores y un guía murieron ahogados este sábado, luego de que la lancha que los trasladaba diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí. En la embarcación viajaba una quinta persona, que permanece desaparecida.



Los pescadores fallecidos fueron identificados como José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y José Luna, de 70 años.



Durante las últimas horas también fue hallado el cuerpo del guía de pesca, identificado como José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.



El accidente tuvo lugar este sábado en uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste, cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna.



El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua, por lo que se activó un operativo de emergencia para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo, que involucró a personal de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios de la zona y Defensa Civil.



El operativo de búsqueda para dar con la quinta persona desaparecida, que se retomó este domingo luego de unas horas de pausa, abarca distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación.



Por lo ocurrido, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión hasta nuevo aviso de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte.

