Toreno Zonal U17: subcampeonato de ABO en Necochea

Finalizó la participación de los representativos de la Asociación de Básquet de Olavarría en los Torneos Zonales que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y fue con subcampeonato para el equipo U17 femenino.

En el Piso de Deportes de Necochea, Olavarría completó su doble presentación en la jornada del domingo y tras su debut triunfal ante Mar del Plata, cayó en la Final ante Necochea.

Las dirigidas por Santiago Navarro vencieron 65 a 58 a Mar del Plata en su estreno en la competencia con Agostina Chantiri como máxima anotadora con 24 puntos.

Luego en la Final, el equipo de ABO cayó ante Necochea por 68 a 44 para finalizar subcampeona del clasificatorio al Torneo Provincial. La jugadora destacada fue Gianna Bellinzoni Navarro con 14 puntos.

El seleccionado olavarriense estuvo compuesto por Josefina Cortadi, Florentina Fernández Gallardo, Angelina Barrera, Gianna Bellinzoni Navarro, Ambar Bonifacio, Dafne Aylin Bringas Medina, Trinidad Castañares, Agostina Chantiri, Sofía Elbey, Pilar García Marea, Martina Abril Stork y Victoria Stork.