Torneo Regional Amateur: Embajadores empató en el sintético

En el Tete Di Carlo, Embajadores sumó un nuevo empate en la Zona 6 de la Región Pampeana Sur del certamen que organiza el Consejo Federal.

Embajadores igualó 0 a 0 con Balonpié en el césped sintético del Tete Di Carlo y sumó su segundo punto en un grupo donde nadie a logrado sacarse diferencias.

En un duelo de trámite parejo, el elenco dirigido por Jonatan San Julián no logró aprovechar los minutos que tuvo con un jugador de más y terminó siendo igualdad en el césped sintético en el último partido de la primera vuelta de la Zona 6.

Remates de larga distancia fueron las armas que eligió el elenco bolivarense para generar peligro y jugadas más elaboradas intentaron los guiados por San Julián, pero ninguno de los dos equipos logró acertar en sus chances.

La más clara para la visita fue un mano a mano que desperdició Gutiérrez y para el CEO, un remate de Moro que se fue por encima del travesaño.

Síntesis Embajadores - Balonpié:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Juan Armendano (Laprida).

Embajadores (0): A. Bonavetti; N. Moro, F. Sacher, F. Carlucci, B. Biondi; F. Irusta, E. Scipioni, N. Daffara; A. Di Carlo, F. Fernández y L. Rojas. DT: J. San Julián.

Balonpié (0): L. Iglesias; A. García, J. Guerricagoitía, J. Jaremko, B. Esteban; K. Borio, A. Panaro, A. Angerami, N. Coviella; S. Hernández y E. Gutiérrez. DT: J. Maxwell.

Amonestados: B. Biondini en Embajadores. J. Guerrikagoitía y A. García por Balonpié.

Expulsado: N. Coviella (B), al minuto 19 del segundo tiempo.

Goles: No hubo