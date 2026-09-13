Estudiantes goleó y estiró su andar perfecto en el Torneo Regional Amateur

Estudiantes sigue con su andar perfecto en el certamen organizado por el Consejo Federal y en condición de local, goleó a El Fortín.

El “Bataraz” venció 4 a 0 a El Fortín y sumó su tercer triunfo en la Zona 7. Joaquín Stular en dos oportunidades y Manuel Abentín con otro doblete marcaron los goles.

Gran triunfo de los dirigidos por Mauricio Peralta en condición de local, hizo casi todo bien en la primera parte y no rozó la perfección por falta de efectividad y en los segundos 45 minutos, controló sin desesperar hasta que tuvo la chance de sentenciar la historia.

Desde el arranque mismo, el “albinegro” se puso en ventaja. Iban 5 minutos cuando Joaquín Stular aventajó a su marca y con un cabezazo contra el palo abrió el marcador.

De igual forma llegó el segundo cuando transcurrían 20´, cabezazo de Joaquín Stular tras un córner en lo que había sido una salvada magistral de Piecenti a un tiro libre de San Julián.

Amplia superioridad demostraba el “Bata” en la primera media hora de juego ante un elenco “Fortinero” que apenas tuvo alguna aproximación de Morales, el único que intentó durante toda la tarde dominical.

Quedaba tiempo para más antes del descanso y tras un buen centro de Peralta, Manuel Abentín aprovechó la única situación que tuvo en el primer tiempo y aumentaba la diferencia a los 34´.

En la segunda parte, El Fortín quiso esbozar una reacción, pero lejos estuvo del descuento. Algún ingreso al área, algún remate desviado y no mucho más para el elenco conducido por Miguel Diorio que lejos estuvo de una producción ideal.

La expulsión de Benito en la visita cambió poco el andar de las acciones y cuando ya estaba todo dicho, a los 87´, apareció Manuel Abentín para definir al arco vacío y decorar la goleada en una jugada que protestó todo el conjunto visitante.

Gran triunfo del “Albinegro” que sigue con su andar perfecto, un gran nivel de juego y una clasificación virtualmente asegurada aunque resten tres partidos más para cerrar la Zona 7.

Síntesis Estudiantes – El Fortín:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Agustina Loos

Estudiantes (4): Ramiro Biscardi; Diego San Julián (E. Leguizamón), Manuel Garrido, Leonardo Vitale, Mariano Borda (L. Errobidart); Gerónimo Candia (F. Vignale), Juan Areco, Bruno Peralta (B. Zalazar), Franco Peralta (J. Masson); Manuel Abentin, Joaquín Stular. DT- Mauricio Peralta

El Fortín (0): Facundo Piecenti; Nicolás Lareu, Hugo Larregina, Mateo Alberca (U. Ruiz), Paulo Ponce, Mateo Guevara (A. Bianciotto), Bernardo Junger (T. laurenz), Dimas Morales; Edgardo Maldonado (A. Ruppel), Leonardo Benito (M. Ferreyra), Franco Balmaceda. DT- Miguel Diorio

Amonestados: Candia (CAE); Larregina, Guevara, Junger, Morales (EF)

Expulsados: Ponce (EF)

Goles: 6´ PT Joaquín Stular (CAE); 20´PT Joaquín Stular (CAE); 34´ PT Manuel Abentin (CAE); 42´ ST Manuel Abentin (CAE)