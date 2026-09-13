Torneo Regional Amateur: Loma Negra sigue sin poder ganar 

Tercera derrota para Loma Negra en la Zona 7 de la Región Pampeana Sur del certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El “Celeste” cayó 3 a 1 ante Argentinos en 25 de Mayo y sigue sin sumar puntos en la competencia.

Loma Negra no pudo sostener la ventaja que había logrado en la primera parte a través de Matías Da Rosa y complicó sus chances de clasificación en el Torneo Regional Amateur.

En la segunda parte, el elenco de 25 de Mayo dio vuelta el resultado con tres goles de Milton Moreno

Con este resultado, Estudiantes continúa como líder de la zona con 9 puntos, seguido por Argentinos de 25 de Mayo, que llegó a las 6 unidades. El Fortín suma 3, mientras que Loma Negra todavía no pudo sumar y cierra las posiciones sin puntos.