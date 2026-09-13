Atletismo: en la nieve de San Luis, hubo podios olavarrienses

Atletas de El Fortín integraron la delegación de Provincia de Buenos Aires que compitió en San Luis en la cita nacional reservada para menores de 16 años.

En el Centro de Desarrollo Deportivo "Pedro Presti" de San Luis y con la nieve como protagonistas representantes “Fortineros” se subieron al podio y completaron una excelente labor.

La competencia que inició el sábado y se completó parcialmente por la nieve que sorprendió a la provincia puntana, tuvo medallas para Juana Cisnero, la única local que logró salir a pista.

La deportista compitió en los 80 metros con vallas y con un tiempo de 12.21 logró el subcampeonato nacional y también se subió al último lugar del podio en los 80 metros con un tiempo 11.02.

Ya en la jornada del domingo, Juana Cisneros se consagró campeona argentina en los 295 metros con vallas con 45.61, su mejor marca personal y también hubo medalla de oro para Úrsula Bellinzoni Gaite que tuvo un tiempo de 1:38.21 en los 600 metros.

Además, en los 600 metros femeninos participó Malena Tello que fue 8° en la Final con 1:45.35 y en los 2400 metros, fue quinta con su mejor marca personal, 9:06.06.

Por el lado de los varones, Benicio Palacio Leal participó en la prueba de 200 metros y logró su mejor marca personal con 25.03.

Por último, en la posta 8x200 mixta, Juana Cisneros y Benicio Palacio Leal integraron el equipo de Provincia que logró el tercer lugar de la clasificación con 3:32.87.

La delegación olavarriense estuvo acompañada por el entrenador Jorge “Boby” Bellinzoni.