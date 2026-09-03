Veda de pesca de pejerrey: cómo afecta a las lagunas de Olavarría

Como sucede cada año en la provincia de Buenos Aires, con la llegada de septiembre comenzó la veda de pesca de pejerrey en todo el territorio bonaerense hasta el próximo 30 de noviembre, establecido por la Disposición 89/08 para proteger a la especie durante su período de reproducción y desove.

Durante el periodo, según el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerenses, queda prohibida la realización de toda competencia deportiva que se halle relacionada con el pejerrey y las actividades de pesca comercial en ambientes de aguas interiores provinciales, permitiéndose únicamente la práctica de la pesca deportiva y recreativa de pejerrey los días sábados, domingos y feriados, con un número máximo de ejemplares extraídos y una medida mínima de 25 centímetros.

Olavarría cuenta con dos espejos principales de agua donde se practica la pesca deportiva y recreativa de la especie de pejerrey, las lagunas de Blanca Chica y Blanca Grande, ubicadas al Oeste y Noroeste del Partido, a una distancia de 17 y 76 km de la Ciudad.

Ambas se encuentran alcanzadas por la disposición y durante el periodo adaptarán su funcionamiento para continuar funcionando durante la veda.

Por el lado de la Laguna Blanca Chica, la apertura para la pesca será sábados, domingos y feriados de 7 a 18, sólo se permitirá pesca de costa y un límite de 10 piezas por persona. Cualquier pescador deberá presentar la Licencia de Pesca Deportiva emitida por Desarrollo Agrario bonaerense, que se tramita a través de la página web del gobierno de la Provincia.

En cuanto a la Laguna Blanca Grande, desde la directiva explicaron que debido a la veda, el predio continuará abierto durante la semana para disfrutar del paisaje pero la pesca sólo estará habilitada sábados, domingos y feriados de 8 a 20.

A diferencia de Blanca Chica, el cupo es de 15 ejemplares de pejerrey por pescador y por día, con una medida mínima de captura de 25 centímetros. Asimismo, se deberá contar con la Licencia de Pesca provincial.

“Desde la institución consideramos importante aclarar estas condiciones para que quienes concurran a la Laguna puedan hacerlo respetando la normativa y contribuyendo al cuidado del recurso”, destacaron.

El máximo de piezas por pescador y por día en el resto de los espejos de agua de la Provincia:

- La Dirección Provincial de Pesca detalló que el número máximo de piezas de Pejerrey a extraer por pescador y por día, en las lagunas provinciales y la albúfera Mar Chiquita (aguas interiores hasta puente del CELPA) serán los siguientes:

- 30 para la laguna de Chasicó, Partidos de Villarino y Puán.

- 20 para las lagunas de Cochicó, Partido de Guaminí e Hinojo Grande, Partido de Trenque Lauquen.

- 15 para las lagunas: La Salada Grande, Partidos de Gral. Madariaga y Gral. Lavalle; Cuero De Zorro, Partidos de Rivadavia y Trenque Lauquen; De Gómez, Partido de Junín; La Brava, Partido de Balcarce; La Salada De Coronel Granada, Partido De Gral. Pinto; Sauce Grande, Partido de Monte Hermoso; Albufera Mar Chiquita, Partido de Mar Chiquita y Alsina, Partido de Guaminí.

- 10 piezas para el resto de las lagunas bonaerenses.

Para los cursos de agua interiores bonaerenses (ríos, arroyos y canales) el número máximo de piezas de Pejerrey a extraer por pescador y por día será igual a 15.

