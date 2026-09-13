En un partidazo, Ferro volvió con un puntazo de su excursión a Pigüé

Ni aún vencido se dio por vencido Ferro y se trajo un puntazo desde Pigüé, que se puede leer de un par de maneras. En principio por lo que resultó la tarde de este domingo, que en primer tiempo estaba 0-2, groggy y contra las cuerdas; en el segundo perdía 3-2 y el arco de Sarmiento había vuelto a quedarle tan lejos como una hora atrás cuando Juan Álvarez sacó un zurdazo maravilloso y puso el 3-3 final.

También se puede valorar a mediano plazo y vale su peso en oro como todo punto de visitante en la disputa por la clasificación a la segunda ronda. Todo positivo en el viaje de Ferro a Pigüé, aunque quedan cosas en el anotador para tener en cuenta por esos primeros 45’ que habían empezado bárbaro, con un desborde de Rivas en la derecha y una volea de Andreu que estalló en el travesaño.

De ahí en más Ferro desapareció por un largo tiempo. Perdió la mitad de la cancha, donde Litre - Prost - Klock, más la subida de Abad por la izquierda provocaban superioridad numérica a todo lo ancho y en la derecha Palma era un jeroglífico indescifrable para Soto. Al punto que en menos de un cuarto de hora el wing derecho hizo amonestar primero a su marcador y luego a Juan Alvarez.

De esa orilla llegó el primero. Cayó la pelota en el área grande, Romero manoteó a Graff y el árbitro no dudó. Maximiliano Graff ejecutó a la izquierda de Vedelini, el arquero dio rebote y el “9” (una de las figuras de la cancha junto con Ramón Sánchez) la empujó sin problemas.

De una tendencia a favor de Sarmiento, de ahí en más fue dominio absoluto, con muy buena circulación que nacía en los centrales, pasaba por los pies de Francisco Litre, se alargaba en las bandas para Palma o Lucio Oraindi y en la media luna estaba la presencia siempre amenazante de Graff.

Por su propio peso cayó el 2-0: Prost la peleó con Romero, Graff buscó una pelota boyando y rompió el arco con un derechazo.

La sacó muy barata Ferro en ese primer tiempo y se valora por lo que ocurrió en el comienzo del segundo, con la exhibición de Ramón Sánchez, que primero la colgó de un ángulo y después cambió por gol un ingenuo penal de Simón Oraindi. Un 2-2 que nadie se hubiese imaginado a sospechar cuando se esperaba el regreso de los 22 desde los vestuarios.

Y nació otro partido, de ida y vuelta. Roto, como diría Marcelo Bielsa, para cualquiera de los dos, aunque parecía que estaba más para el talento de Sánchez que para la potencia de Graff y fue al revés: Prost le ganó las espaldas a Soto, quemó las manos a Vedelini y ahí estaba Graff, se tiró con los pies para adelante y metió el tercero.

Sánchez ya había salido y sin el azuleño Ferro es otro Ferro. Ya no era el partido roto del 2-2, tampoco el dominio claro de la última media hora del primer tiempo. Sarmiento cuidaba la ventaja en la mitad de la cancha y -a pesar de los cambios- con los ingreso de Vales y Canario para reforzar el ataque a Ferro le seguía quedndo lejos el arco de uno de los tres Litre de Sarmiento.

Si muchos habían perdidodlas esperanzas, Juan Alvarez no. Ferro movió rápido un tiro libre en tres cuartos de cancha, el zurdo apuntó y la clavó contra un palo.

Otro golazo y no ya había tiempo para más.

Síntesis Sarmiento - Ferro:

Estadio: Eduardo Gayraud (Pigüé)

Árbitro:Nicolás Isasi (Tres Arroyos)

Sarmiento (Pigüé) (3): Leandro Litre; Simón Oraindi (14´STBautista Llama), Lucas Cance, Valentín Otondo, Santiago Abad; Francisco Litre (14´ST Marcos Litre), Tomás Prost, Jonathan Klock (ST Braian Pazos), Lucio Oraindi; Alexis Palma (33´ ST Benjamín Rivas) y Maximiliano Graff. DT- Guillermo Gatti

Ferro Carril Sud (3): Franco Vedelini; Santiago Sáenz Buruaga, Fabricio Romero, Mathias Buongiorno, Facundo Soto (28´ST Alan Benítez); Gabriel Rivas (14´ST Franco Vales), Gastón Borda, Juan Álvarez, Ramón Sánchez (28´ ST Emmanuel Sbardolini); Thiago Andreu (14´ ST Pehuén Valenzuela) y Ramón Galotti (22´ST Alexis Canario). DT- Rubén Istillarte

Goles: 12m de penal, 32m y 70m. Maximiliano Graff (SP); 48m de penal y 54m Ramón Sánchez y 85m Juan Álvarez (FCS)

Amonestados: Juan Álvarez, Facundo Soto, Santiago Sáenz Buruaga (FCS); Valentín Otondo, Simón Oriandi, Tomás Prost, Maximiliano Graff, Braian Pazos (SP)

Expulsados: a los 90+2m fue expulsado Llama (SP)