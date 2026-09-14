Lo que no hay que dejar de hacer para esperar al "Super Niño"

Especialistas han advertido que “El Súper Niño” podría tratarse de uno de los fenómenos más intensos registrados desde 1950 y organismos meteorológicos le han adjudicado un 90% de chances de convertirse en un evento de una intensidad “muy fuerte” para buena parte de la provincia de Buenos Aires.

El Municipio se anticipó al tema hace un par de meses al convocar a la mesa chica para analizar las medidas preventivas a adoptar ante esta amenaza, un día antes de que el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva convocara a todo su gabinete para darle instrucciones al respecto y volcar 250 millones de dólares en asistencia.

Es la obligación de los Estados anticiparse ante esta amenaza para que -llegado el caso- las consecuencias sean lo menos traumáticas posibles para la sociedad. Ahora, ¿cómo vecino de qué forma se puede colaborar en la emergencia?

Adrián Guevara, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Olavarría, formuló una serie de apreciaciones sobre lo que se puede hacer desde los hogares para evitar situaciones no deseables.

“Tenemos que entender que, ante un evento de estas características, cualquiera de nosotros puede encontrarse en una situación de riesgo. Ese riesgo no depende solamente de la amenaza, sino también de nuestra vulnerabilidad como personas, ya sea en la vía pública o dentro de nuestros propios hogares. Por eso, la prevención y la preparación individual son fundamentales para reducir las posibilidades de que una emergencia termine convirtiéndose en una desgracia” advirtió.

En este sentido Guevara recomendó, que “es fundamental que los vecinos estén atentos y respeten las comunicaciones oficiales. Desde la Dirección de Defensa Civil vamos a informar, a través de los canales correspondientes, las distintas alertas hidrometeorológicas que puedan emitirse, ya sea por tormentas, tormentas fuertes, lluvias intensas, fuertes vientos, precipitaciones abundantes en períodos cortos o caída de granizo”.

“Todas estas cuestiones nos ponen en peligro. De hecho, en el marco del fenómeno de El Súper Niño ya se nos está anticipando que la provincia de Buenos Aires podría atravesar periodos de mayor complejidad con más días de lluvia y mayores volúmenes de agua acumulada. Por eso, en este contexto, el compromiso individual es fundamental. Primero, tenemos que tomar medidas para evitar que estos eventos nos afecten a nosotros y a nuestras familias dentro de nuestros propios hogares. Pero también debemos ser conscientes de que nuestras decisiones y nuestras acciones pueden generar consecuencias y, en determinadas circunstancias, aumentar el riesgo para el resto de la comunidad”, estimó.

“Anticipación” será una palabra importante frente a esta coyuntura meteorológica que abarcará a toda Sudamérica. “Hay que empezar a pensar, desde lo organizacional, en el Municipio y tener muy en cuenta la posibilidad de que se produzcan estos fenómenos. Y, en lo particular, pedimos lo mismo a quienes organizan actividades y eventos: que evalúen con anticipación en qué momento van a realizarse, especialmente aquellos que se desarrollan al aire libre, teniendo en cuenta que estamos entrando en la primavera y que este escenario puede extenderse hasta el próximo otoño” planteó Guevara.

“Estamos en un proceso que septiembre, octubre, noviembre, diciembre pueden ser complejos en cuanto al clima, entonces hay que entender que las programaciones van a estar sujetas a esto, no a fechas determinadas” señaló.

El vecino puede colaborar desde sus casas también en la inminencia de un tiempo de excepción, como se ha anunciado. “En principio debemos entender que a los hogares muchas veces uno los piensa como lugares seguros y no es tan así, porque uno se acostumbra a las distintas situaciones que tenemos y no visibiliza los peligros” marcó el funcionario.

Guevara pidió en este tiempo previo al período identificado para la presencia de El Súper Niño, que los vecinos limpien las canaletas de los techos de sus casas, los desagües de los patios. “Cuestiones tan simples que pueden hacer la diferencia entre que el agua ingrese a las casas a través de los patios traseros, de los techos o no” expuso.

El contacto entre el agua y la electricidad es siempre muy peligroso. Por eso, ante una situación de anegamiento, hay que extremar las precauciones y, si las condiciones lo permiten y es seguro hacerlo, cortar la energía eléctrica para reducir el riesgo de una descarga. “También es importante asegurar o retirar objetos que puedan caerse o ser desplazados por el viento, porque pueden convertirse en proyectiles y generar daños a las personas o a los bienes.” expresó.

Guevara pidió expresamente atender sólo a la información oficial y evitar nutrirse de las redes sociales en el caso de eventos meteorológicos distintos a los habituales. “No hay que pensar que situaciones que hayan pasado en otros lugares nos pueden pasar a nosotros” agregó.

También desaconsejó que los vecinos se acerquen a las márgenes del Tapalqué cuando la cota vaya por encima de lo cotidiano: “Muchas veces hemos visto que cuando llueve mucho aquí en Olavarría y el nivel del arroyo se eleva es increíble como la gente se acerca casi al límite como para ver ese evento. Es muy riesgoso, tiene que ver con la posibilidad de que alguien se caiga y que después tengamos que ir a rescatarlo”.

“La emergencia no empieza cuando se larga a llover, sino que empieza mucho antes, por eso es importante que estemos preparados” sostuvo.

Dio para esto algunos tips imprescindibles: tener documentos a mano, el teléfono celular siempre cargado, la lista de medicamentos que cada persona necesita, tener pegados en la heladera los números de emergencia, los planes de emergencia en cada uno de los hogares.

“Si golpeamos la puerta porque tienen que evacuarse, que sepan lo que deben llevar consigo. Muchas cosas que son simples, pero a la hora de la emergencia hacen la diferencia” explicó.

Entre las recomendaciones incluyó a los conductores y a las personas de a pie evitar la circulación en zonas anegadas que puedan llegar a tapar alcantarillas abiertas, cables, alambres y otros objetos. “Treinta centímetros de agua con una correntada importante puede mover y dar un corrimiento a un vehículo que va circulando” informó.

“Lo más importante es tratar de anticiparnos. Para eso, necesitamos estar informados y seguir siempre los canales oficiales. Desde Defensa Civil estamos monitoreando permanentemente la situación y distintos factores que nos permiten evaluar cómo puede evolucionar el escenario, como la lluvia caída aguas arriba y el comportamiento de la Cuenca del Salado, a la que pertenecemos. Esa información nos permite anticiparnos y comunicar a la comunidad, con la mayor antelación posible, qué situaciones podrían presentarse” indicó.

Porque una vez que estamos en una emergencia, la situación se vuelve mucho más compleja: aumenta la demanda de asistencia, se multiplican las necesidades y se requiere una mayor coordinación entre los distintos organismos de respuesta. Por eso es fundamental anticiparse, tomar medidas preventivas y actuar antes de que la situación llegue a ser crítica” propuso.

“Han llovido 30 mm y la gente nos llama porque se inundó su casa, pero por qué. Porque sus desagües están tapados” insistió Guevara, a modo de ejemplo de lo que se puede hacer con poco para evitar grandes dolores de cabeza posteriores.