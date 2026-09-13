Racing y Municipales ganaron en el inicio de la 6° fecha

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio comienzo con la 6° fecha y fue con goleadas para Racing y Municipales.

En el Buglione Martinese, Racing aprovechó la fecha libre en el Torneo Regional Amateur y goleó a Sierra Chica y Municipales, también festejó en condición de local ante Sierra Chica.

La programación de la fecha se extenderá hasta el próximo miércoles.

Los resultados:

Racing 5 (Fermín Kolman, Uriel Mormando, Pablo Mujica, Santiago Izaguirre -2-) – 0 Hinojo

Municipales 3 (Iván Leal -2-, Franco Janson) – 0 Sierra Chica

La programación:

Lunes:

19:00 hs.: Loma Negra – San Martín -en Embajadores-

20:00 hs.: Espigas – Estudiantes -en Estudiantes-

Martes:

19:00 hs.: Colonias y Cerros- Embajadores -en Embajadores-

Miércoles:

20:00 hs.: Ferro – El Fortín