Violento choque de dos FIAT en pleno centro con una mujer hospitalizada

Un auto y un utilitario, ambos de la marca FIAT, chocaron este sábado en la esquina de Necochea y Lavalle y como consecuencia de ella la mujer de 54 años, al volante del automóvil, debió ser trasladada al Hospital “Dr. Héctor Cura”.

De acuerdo con testigos del siniestro vial, el FIAT Spazio circulaba por la calle Necochea cuando fue impactada por el utilitario, salió descontrolado, hizo un trompo, impactó contra el frente de un reconocido restsobar y terminó en dirección contraria a la que venía circulando.

La infortunada que conducía el automóvil fue trasladada por una ambulancia del Estado al Hospital con fuerte dolores en la cadera.

Intervino en el lugar del comando de patrullas y a las 17.30 aún se encontraba cortada a circulación por la calle Lavalle en dirección a la avenida Colón.