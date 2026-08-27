Un herido tras una colisión en Rivadavia y Rufino Fal

En la tarde de este jueves, a las 14, en la intersección de Rivadavia y Rufino Fal una camioneta Chevrolet S10 impactó contra el lateral de un Volkswagen Bora.

El choque dejó como saldo daños materiales en ambos vehículos, evidentes en la parte frontal de la camioneta y el lado del conductor del Bora. Además, el conductor del automóvil fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” por un golpe en una de sus piernas.

Ambos vehículos quedaron sobre el asfalto, dificultando el tránsito de la zona. Personal policial ordenó el tráfico y realizó las acciones correspondientes.

