Giró a la izquierda en Colón y Vicente López y provocó un choque

Un giro a la izquierda en una esquina donde está prohibido derivó en una colisión entre dos vehículos este sábado por la mañana.

El siniestro se produjo en Colón y Vicente López, intersección que cuenta con semáforo y está debidamente señalizada.

La maniobra fue realizada por el conductor de una Peugeot Parner que circulaba por Colón. Al doblar para tomar la calle Vicente López impactó contra un Fiat Siena Weekend que viajaba por la avenida en sentido contrario.

No hubo heridos, solo hubo daños materiales.

Intervino personal del Comando de Patrullas y de Tránsito, el cual labró el acta de infracción correspondiente y dispuso la retención del utilitario que además carecía de VTV.