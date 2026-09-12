Falleció “Nena” Blando, histórica referente de los sicilianos

Un pedazo importante de la historia de los sicilianos en Olavarría se fue este sábado. Cuando contaba con 102 años, a las 9 de la mañana falleció Lidia “Nena” Blando de Castrovinci, alma mater de la Asociación Familia Siciliana y de la colectividad italiana de Olavarría

En la AFS fue integrante de varias de sus comisiones desde la creación, en 1979. Formó parte de la comisión de fiestas, la comisión de damas, siempre con una voluntad inquebrantable por rescatar la cultura, la historia, la gastronomía y las costumbres de Sicilia, la tierra de sus padres. Fue también la ideóloga de la Plaza de los Sicilianos ubicada frente al Parque Mitre

Su aporte para una de las comunidades más importantes del partido de Olavarría quedó para la posteridad volcados en palabras, cuando en 2003 entrevistó a sicilianos y descendientes para dar vida a “Historia de hijos y nietos de gangitanos”, en homenaje a Gangi, una pequeña localidad de la provincia de Palermo, desde donde partieron sus padres hacia la Argentina a principios del siglo pasado en busca de un futuro más próspero.

El living de su casa siempre fue un lugar de encuentro de sicilianos, para compartir unos cannoli, unos giammelle sicilianos o simplemente recordar la madre patria. La comunidad siciliana despide este fin de semana con dolor y también con gratitud a una de sus hijas, pero su recuerdo estará presente por siempre en cada descendiente de la cálida y bellísima isla del sur de Italia.