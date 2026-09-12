Olavarría perdió casi 150 puestos de trabajo en los últimos 3 meses

La CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras recordó en sus redes sociales que en los últimos tres meses se perdieron en Olavarría 142 puestos de trabajo y con ellos el número asciende a más de 3.000 despidos desde el 10 de diciembre de 2023.

Son 19 trabajadores de la minera Galasur, 120 con la privatización de las rutas y 3 en el Correo Argentino. “Trabajadores, trabajadores, empresas, pymes y cooperativas luchan por mantenerse a flote” dice la publicación.

La gremial adjudicó parte importante en este colapso en el empleo registrado al recorte de la obra pública por parte del Gobierno nacional y acotó que tampoco hay obras privadas. “Las inversiones prometidas no llegan, mientras regalan nuestros recursos naturales” cuestionó la CTA.