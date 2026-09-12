Corresur confirmó que la Ruta 3 no será ensanchada entre Las Flores y Azul

La empresa concesionaria de la Ruta Nacional N° 3, Corresur - Rutas Sur Atlántico S.A., brindó una respuesta a la Comunicación N° 2977 del Concejo Deliberante de Azul, y confirmó que no está previsto el ensanchamiento de la Ruta 3 entre Las Flores y Azul, un tramo clave para el movimiento económico del centro de la provincia de Buenos Aires, según un informe de Noticias Las Flores.

En primer lugar, el Deliberante local planteó “si el tramo Gorchs-Azul de la Ruta Nacional N° 3 se encuentra electivamente incluido en la segunda licitación de obras viales que el Gobierno nacional estaría preparando según información pública del mes de julio de 2026, y en qué condiciones se articularían dichas obras can las obligaciones contractuales de Corresur como concesionaria del corredor”.

La respuesta correspondiente a ese aspecto, por parte de la concesionaria, fue: “El Contrato de Concesión prevé la ejecución de la obra ‘Duplicación de Calzada de la Ruta Nacional N°3 Tramo San Miguel del Monte - Las Flores, Sección Acceso a Gorchs (Km. 141) Inicio de Variante Las Flores (Km. 185,18)’, con una longitud aproximada de 44,18 Km., cuyo inicio se encuentra programado para el sexto año de la concesión y con un plazo estimado de ejecución de tres años”.

Por otra parte -se añade-, la obra de duplicación de calzada de la RN 3, Sección San Miguel del Monte - Gorchs no se encuentra incluida dentro del Plan de Obras Obligatorias previsto en el Contrato de Concesión. Tampoco se encuentra contemplada en dicho contrato la ejecución de obras de duplicación de calzada entre el fin de la Variante de Las Flores y la localidad de Azul.

Otro requerimiento desde el Concejo se relacionó con “el Índice de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) actual relevado en el tramo de la Ruta 3 correspondiente al Partido de Azul, zona del kilómetro 294”.

En su respuesta, Corresur indicó que “el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) correspondiente al año 2025 para el tramo comprendido entre la intersección de la Ruta Provincial 60 y el acceso a la ciudad de Azul, Km. 293,71-296 asciende a 5.750 vehículos por día”.