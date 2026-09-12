Taekwondo: olavarrienses compitieron en un Torneo Nacional

Una delegación olavarriense dijo presente en el Torneo Nacional Chan Hun y logró destacarse.

En las instalaciones del Club Atlético Deportivo Federal se llevó a cabo un certamen nacional y la Academia de Taekwon-do Olavarría Asociación Civil, presidida por el Máster Mauna VII dan internacional y los Instructores Bu Sabon Elia II dan y Carrizo Il dan logró una destacadísima actuación.

Con la presencia de competidores de todo el país, Olavarría quedo en lo más alto del Taekwon-do a nivel nacional con 20 competidores, 1 Equipo de Danes, 3 Instructores y 3 Coach

El certamen que reunió a 500 deportistas comenzó con la competencia de danes (cinturones negros), incluyendo tules y luchas de todas las categorías, y al mediodía se enfrentaron los Equipos de Danes siendo el elenco de la Academia local campeón en Tul.

Posteriormente, se desarrollaron las competencias de cintos de colores en todas las categorías, desde infantiles hasta adultos, generando un marco de entusiasmo y camaradería en cada presentación.