Hermanas olavarrienses entrenan con la Selección Argentina de Kayak Polo

Entre sábado y domingo, deportistas olavarrienses participarán de una concentración nacional en Ezeiza.

Constanza y Consuelo Martínez fueron convocadas por la Federación Argentina de Canoas para participar de una concentración de la Selección Argentina de Kayak Polo.

Las actividades tienen lugar en el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo con intensas jornadas de entrenamiento donde dirán presentes las olavarrienses en diferentes combinados.

Las hermanas Martínez ya han vivido la experiencia de representar al país. Consuelo lo hizo en 2021 y Constanza formó parte de la Selección Argentina entre 2013 y 2017.