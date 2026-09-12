Encontraron en Olavarría a unbolivarense reportado como desaparecido

Agustín Alejandro Suárez Díaz, de 25 años, fue localizado durante la mañana de este sábado en la ciudad de Olavarría, luego de la búsqueda iniciada ayer a raíz de la denuncia realizada por su progenitora tras su ausencia del domicilio.

De acuerdo con la publicación del diario La Mañana de la vecina ciudad, el joven fue ubicado en la zona centro de la ciudad por personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Sub DDI Olavarría, que se encontraban abocados a su búsqueda.

Al momento de ser localizado, Suárez Díaz manifestó que se encontraba en Olavarría por deseo personal. No obstante, se le practicará un examen médico de rigor y se le brindará asistencia psicológica en caso de ser requerida. Además, se le recibirá declaración testimonial para que exprese sus dichos y su voluntad.