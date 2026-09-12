Canotaje: el “Bata” dijo presente en el estreno del Provincial de Velocidad

Palistas del Club Estudiantes compitieron en el Lago del Fuerte de Tandil, donde se llevó adelante la primera fecha de la Regata Provincial de Canotaje de Velocidad.

El canotaje albinegro dijo presente en la primera fecha de la Regata de velocidad que tuvo lugar el pasado fin de semana y fue con primer puesto para Eliana Landoni en Master A Damas 430 – 3000 metros.

Además, compitieron Simón Cardozo, en Preinfantiles Caballeros 430 – 1000 metros, Ariel Rojo y Costanza Martínez, en Libres Mixtos K2 – 2000 metros y Felipe Mariano, en Master C K1 – 500 y en K1 – 200 metros, finalizando en el segundo lugar en ambas carreras.

También hubo podios para Felipe Mariano y Ariel Rojo que fueron segundos en Master CD K2 – 200 metros; Felipe Sequi, tercero en Preinfantiles Caballeros 430 – 1000 metros y Costanza Martínez, tercera en Senior Damas K1 – 500 metros.

La delegación albinegra estuvo integrada por Simón Cardozo, Felipe Sequi, Benjamín Albornoz, Hilario Acosta, Lucas Gaite, Bruno Gaite, Bautista Andraca, Gerónimo Alderete, Dante Basualdo Halter, Costanza Martínez, Eliana Landoni, Ariel Rojo y Felipe Mariano.

Fuente: Prensa CAE