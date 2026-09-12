Básquet Local: el Torneo Oficial siguió en Bolívar y Pehuajó

El certamen de Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó dos nuevos duelos de la 16° fecha.

En Pehuajó, Chacarita se reencontró con la victoria y venció a Deportivo Argentino por 78 a 57 con una buena segunda mitad. Facundo Migliazzo fue el goleador con 18 puntos.

Por otro lado, en el “Padre Francisco Echevarría”, también volvió al triunfo Sport Club Trinitarios. Venció como local a Ferro por 82 a 72 con 23 puntos de Alexis Pases Pérez.

La fecha se cerrará el venidero lunes cuando Racing de La Madrid reciba a Pueblo Nuevo en el Willy Matos.