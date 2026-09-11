Bochas: pasó otra semana de Oficiales, Selectivos y Zonales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su calendario y fue con instancias decisivas en los Torneos Oficiales de Damas y Caballeros, la disputa de un Selectivo y victoria en un Zonal.

En diferentes escenarios, el Torneo Oficial de Damas completó su Fase Final y se conoció al primero de los duetos finalistas. Pueblo Nuevo A aguarda por su rival tras imponerse en los dos cotejos de la semana.

Por otro lado, en Caballeros, terminó la Fase de Grupos y se conocieron los clasificados a Cuartos de Final. Jugarán Pueblo Nuevo, Sierra Chica, Loma Negra, Álvaro Barros con sus dos equipos, La Amistad, Blanca Chica y San Martín.

Además. María Eugenia Rodríguez de Fortín Tradicionalista ganó el Selectivo Individual de Damas B tras vencer en la definición a Adriana Sáenz Buruaga.

Por último, en Bolívar, Olavarría ganó el Zonal de Tercetos de Primera. Ernesto Hammerschmidt, Ignacio Mapis, Nahuel Landaverria y Daniel Serantes vencieron a Bolívar en el cruce al mejor de tres partidos y competirán en el Campeonato Provincial.

Luego de caer en el primer partido por 15 a 4 ante el anfitrión, se recuperó y se impuso sucesivamente por 15 a 4 y 15 a 6 para decir presente en la siguiente instancia de competencia.

Los resultados:

Damas

Etapa Final

1° fecha

Pueblo Nuevo A 12 – 5 Hinojo

Pueblo Nuevo B 9 – 12 Fortín Tradicionalista A

2° fecha

Pueblo Nuevo A 12 – 4 Fortín Tradicionalista

Pueblo Nuevo B 12 – 7 Hinojo